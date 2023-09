Pensioni | Cisal | “Bene sgravi o incentivi alle imprese per pensionamento anticipato”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 14 settembre 2023) Francesco Cavallaro, Segretario Generale della, interviene sul tema dellee chiede maggiore equilibrio e solidarietà parlando di flessibilità in uscita Roma. “Guardiamo con interesse ad ogni proposta che prevedain presenza di forme dia cui si accompagnino piani straordinari di assunzioni, specie se rivolti a giovani e donne”. Così il Segretario Generale della, Francesco Cavallaro, evidenzia come “la materia della flessibilità in uscita debba essere disciplinata con misure volte a mantenere in equilibrio il sistema, salvaguardando la solidarietà intergenerazionale. “E’ sbagliato – prosegue Cavallaro – incentivare la flessibilità in uscita se non vi è ...