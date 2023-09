Pensionati ANAP Confartigianato Imprese Bergamo | Cecilio Testa confermato presidente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 settembre 2023)è stato, per il terzo mandato, alla guida di, l’Associazione nazionale anziani eaderente a. La nomina è avvenuta mercoledì 13 settembre in occasione della prima riunione del rinnovato consiglio direttivo, il quale è stato eletto poco prima dall’Assemblea dei soci., 75 anni, artigiano tipografo (fondatore, nel 1974, della Tipolitografiadi Albano Sant’Alessandro), inizia quindi il suo terzo mandato alla guida del movimento. Ad affiancarlo, per il quadriennio 2023-2027, i nuovi vicepresidenti Maria Galli e Claudio Giosuè Berbenni, e i consiglieri Geremia Arizzi, Vittorio Bassani, Marino ...