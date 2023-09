Pechino risponde a Bruxelles | “Indagine su auto elettriche è puro protezionismo Ci saranno conseguenze”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Come prevedibile la Cina reagisce alla decisione annunciata ieri dall’Unione europea di avviare un’sulle sovvenzioni ricevute dai produttori cinesi di. Secondosi tratta in realtà di misure “per proteggere la propria industria in nome della concorrenza leale”. La mossa di, prosegue la nota del ministero del Commercio cinese “è unatto protezionistico che interromperà e distorcerà gravemente la catena globale dell’industriamobilistica e della fornitura e avrà un impatto negativo sui legami economici e commerciali tra Cina e Ue”.esorta quindi la Ue a “impegnarsi nel dialogo e nelle consultazioni“, considerando il quadro generale del mantenimento della stabilità delle catene industriali e di ...

(ANSA) - PECHINO, 14 SET - Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un totale di 68 aerei e di 10 navi militari cinesi intorno all'isola nelle ultime 24 ore fino alle 6 locali ...Nei giorni dal 13 al 15 settembre 2023, il cardinale e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, si recherà a Pechino quale inviato di ...11:30 – E’ il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin a dichiarare alla TASS, che le relazioni politiche tra le due grandi potenze Cina e Russia, non avevano mai raggiunto prima raggiunto ...