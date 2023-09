... il padre di questa genialata, ben accompagnato dalla Segretaria eletta dai passanti Elly(... Solo con una protesta corale, con una ribellione diffusa in tutta la società,da atti ...... benché l'ex ministro l'abbianelle primarie, tra i due, si narra, le frizioni sono molteplici. Altri nomi che corrono nei caminetti meneghini, ma esterni al mondo, sono quelli di ...... il rialzo delle tasse sui carburanti fossili inquinanti, per penalizzarne il consumo, è uno dei punti cardine della strategia di transizione ecologicada Elly. "Abbiamo tagliato ...... è uno dei caposaldi della strategia di transizione ecologicadal Pd. Al punto da averlo ... Che Elly, nel suo (assai prolisso) manifesto programmatico per le primarie, invocava ...

Pd: Schlein, 'supportata da gruppo dirigente, uniti e compatti' Il Tirreno

Pd: Schlein, ‘supportata da gruppo dirigente, uniti e compatti’ La Sicilia

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Io mi sento supportata da tanta parte del gruppo dirigente sulle battaglie che stiamo portando avanti, siamo uniti e compatti”. Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7.Il ministro della Difesa attacca Schlein: "Dica che vuole uscire dalla Nato". L'ala riformista dem in rivolta: "Ora nel partito bisogna discutere" ...