Un giovane giocatore del settore giovanile dellaè rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'esterno del nuovo centro sportivo del club gigliato, Viola Park . Fortunatamente il giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze dallo ...Sai che verranno momenti difficili e non haidi affrontarli. Il mio rinnovo Io ai genoani ... Capitolo campionato: una vittoria pesante contro la Lazio, due sconfitte controe Torino: ...Lateme possa trattarsi di una lesione o di una stiramento; serviranno gli esami strumentali del caso per capire i reali tempi di recupero del classe 1994. Laè che il difensore ......come Maurizio Bettini - fra l'altro collaboratore di "Repubblica" - nel suo libro "Chi hadei ... Ma quel libro fu anzitutto uno struggente atto d'amore per la civiltà in cui era nata:, ...

Paura Fiorentina, calciatore delle giovanili investito: le condizioni Corriere dello Sport

L'Inter fa paura: Lautaro straripante, doppietta nel 4-0 alla Fiorentina Tuttosport

Un giovane giocatore del settore giovanile della Fiorentina è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'esterno del nuovo centro sportivo del club gigliato, Viola Park. Fortunatamente il giovane ...Problema per Italiano e la sua Fiorentina; un giocatore viola, infatti, si è fatto male durante la partita con la sua nazionale ...Problema muscolare per il colombiano a metà del primo tempo del match disputato con la sua nazionale, ultimo di una lunga serie di infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento negli ...