Patagonia | la recensione | balli sfrenati sull' orlo del precipizio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ladi, opera prima di Simone Bozzelli ambientata nell'universo dei rave presentata in anteprima a Locarno 2023 e al cinema dal 14 settembre. Ladi Simone Bozzelli è un luogo dell'anima, il posto più lontano a cui riesce a pensare Yuri, desideroso di fuggire dalla gabbia in cui si trova incastrato. Una gabbia che ha la forma di un camper e che al suo interno contiene un'ulteriore gabbia, il suo corpo goffo e insicuro di adolescente. La libertà che cercano i suoi personaggi il ventinovenne Bozzelli l'ha trovata nella realizzazione di un'opera prima potente e a tratti disturbante in cui confluiscono le sue esperienze di regista di video musicali, il mondo dei rave, il suo gusto estetico e la tensione verso un …

... la pellicola, girata tra Valparaíso, Santiago, La Boca, Penquehue, lae l'Antartide ... approfondimento Comandante, Ladel film con Favino apre Venezia 80 FOTOGALLERY Continua ...... la pellicola, girata tra Valparaíso, Santiago, La Boca, Penquehue, lae l'Antartide ... approfondimento Comandante, Ladel film con Favino apre Venezia 80 FOTOGALLERY Continua ...

Patagonia Recensione ComingSoon.it

Simone Bozzelli • Regista di Patagonia Cineuropa

Ennesima grande pellicola di genere sulla scia dei precedenti di Non credo in niente, Rossosperanza e Patagonia. Il litorale dipinto da Parroni è composto di momenti frammentati e lontani tra loro, ...Il regista di Jackie porta in vita il dittatore cileno in un bianco e nero strepitoso, ma il piatto non è del tutto succulento ...Cammina con il deambulatore – nel film “El Conde” di Pablo Lorrain, presentato oggi in concorso alla Mostra di Venezia – l’anziano ex dittatore cileno Pinochet (Jaime Vadell) che vive nascosto in un ...