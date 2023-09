Pasalic | parla l’agente | «Per Gasperini è un riferimento Futuro? Solo Atalanta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le dichiarazioni deldel trequartista dell’Mariotrae voglia di essere parte del progetto nerazzurro Tramite Sportitalia,di Mario(Marko Naletilic), ha volutore deldel trequartista alla corte dell’. LE PAROLE – «Lui avrà il suo spazio con l’. La scorsa stagione stagione non ha lasciato il suo timbro come al solito, ma per il resto ha sempre fatto bene. Perè sempre stato un, soprattutto con le coppe europee in vista. Ha 28 anni, è forte mentalmente e sa come comportarsi in queste situazioni.? Vedel’».