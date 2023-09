Paragone | è iniziata la battaglia della sinistra per la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Non vedevano l'ora di raccontarci la storiella del flop dei programminuova Rai, il pezzo era già scritto e non ci voleva molto. I nuovi programmi non nascono sotto i cavoli e hanno bisogno di tempo per rodare e diventare una nuova abitudine di chi ancora sceglie la tv come mezzo di intrattenimento e informazione. Senza poi contare che ogni anno la torta del pubblico generalista si riduce. Il Tguno di GianMarco Chiocci è un signor tg, realizzato da chi ha una lunga e solida esperienza e scandisce la scaletta senza l'assillopolitica ma, al contrario, punta sulla cronaca come specchio di una società inquieta e in trasformazione. Quanto al Tg2, dopo la direzione di Sangiuliano (direttore che ha saputo dare una notevole impronta culturale, con battaglie dove l'identità era una parola chiave), aveva bisogno di trovare la sua nuova linea e non ...