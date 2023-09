Paolo Berizzi l' acchiappa-fascisti di Repubblica? Smascherato | toh | dove ha iniziato la sua carriera

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per diventare un provetto cacciatore di nazioccorrono poche cose: andare allo stadio, spassarsela e disinteressarsi della politica. Se vi sembra eccessivo, leggete qui di seguito la storia degli inizi giornalistici di, firma di- su cui ha una rubrica, Pietre - e autore di sette libri perlopiù sui temi del neofascismo italiano. Un filone che lo ha reso famoso e, a destra, antipatico.e io ci siamo conosciuti nel 1999 al Borghese. La prima esperienza in una redazione del noto flagello di nostalgici del Ventennio, veri o presunti, fu in effetti nella testata fondata da Leo Longanesi, riportata in vita da Daniele Vimercati e poi passata, nel 1998, a Vittorio Feltri. Io vi lavoravo già da qualche mese dopo che Vittorio, mosso a pietà dalla vita inconcludente di un ...