Pandev | “Un onore avere indossato la maglia del Napoli Elmas mi ha raccontato una cosa”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Goran, ex attaccante die Genoa ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato il suo periodo alL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... "Unfenomeno" e Christian Maggio: "Buona fortuna Goran! Oltre ad avere avuto la fortuna di giocare con te ho conosciuto un grandissimo uomo ". I social onorano la leggenda di. E, poi, i ...... "Unfenomeno" e Christian Maggio: "Buona fortuna Goran! Oltre ad avere avuto la fortuna di giocare con te ho conosciuto un grandissimo uomo ". I social onorano la leggenda di. E, poi, i ...

Pandev: 'Vivo a Genova, ma a Napoli è stato meraviglioso. Sapete che mi dice Elmas' AreaNapoli.it

Pandev torna su Pechino: "Meritavamo noi! Non ho mai più parlato con Mazzoleni" Tutto Napoli

Goran Pandev, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Sono stato benissimo a Napoli, in tre anni abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, ...Il doppio ex della gara di sabato: 'Nella mia carriera ho vinto tutto, ma avrei voluto lo Scudetto con il Napoli'.