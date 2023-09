Pandev | il doppio ex Napoli-Genoa | ” Nella mia carriera ho vinto tutto | ma sognavo lo Scudetto con gli azzurri”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Goran, ex giocatore di, si è soffermato sul suo passato in azzurro e sulla sfida di sabato. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Vikonos Web Radio, Goran, ex calciatore di, si è soffermato sul suo passato con le maglia delle due squadre., che ha trascorso tre anni memorabili a, ha sottolineato il suo orgoglio nel vestire la maglia azzurra e ha elogiato il periodo di successo con il club partenopeo, in cui hanno conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa. L’ex attaccante ha affermato: “Sono stato benissimo a, è stato meraviglioso. Vivo a Genova ora, maha un posto speciale nel mio cuore”. Riguardo alla situazione attuale del ...

... quando agli ottavi di finale di Champions i Blancos eliminavano gli azzurri con un3 - 1 (... Risultato finale: 3 - 1 a favore di quella che era la squadra di Mazzarri, doppietta die rete ...... Genoa che ha finito addirittura in 9 per le espulsioni di Cissokho (giallo) e(fallo di reazione). Da menzionare è anche la vittoria laziale per 4 - 2 del 14 maggio 2011 (Biava, Rocchi ...Situazione diversa in Champions League , competizione checonosce bene per averla vinta ... In Champions purtroppo l'Inter è capitata nel girone più duro, la qualificazione passa dal...... quando agli ottavi di finale di Champions i Blancos eliminavano gli azzurri con un3 - 1 (... Risultato finale: 3 - 1 a favore di quella che era la squadra di Mazzarri, doppietta die rete ...

Pandev: 'Vivo a Genova, ma a Napoli è stato meraviglioso. Sapete che mi dice Elmas' AreaNapoli.it

Pandev: “A Napoli ho vissuto anni fantastici, peccato non aver vinto lo scudetto” CalcioNapoli1926.it

Il doppio ex della gara di sabato: 'Nella mia carriera ho vinto tutto, ma avrei voluto lo Scudetto con il Napoli'.Goran Pandev, doppio ex di Genoa e Napoli, ha parlato in vista della sfida di sabato: "Grifone rinforzato, non sarà facile per gli azzurri".