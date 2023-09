Pallavolo | Pre-olimpico femminile | la lista delle 14 di Mazzanti per il torneo di Lodz

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - La nazionaleè pronta per ildi qualificazione olimpica. Le azzurre oggi voleranno alla volta di(in Polonia) dove dal 16 al 24 settembre si disputeranno le sei sfide della Pool C che valgono il pass per Parigi 24. Avversarieazzurre saranno Corea del Sud (16 settembre alle 20:45), Thailandia, Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Le prime due classificate di ciascuna Pool otterranno la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. Un obiettivo che l'Italia, al termine di cinque giorni di collegiale a Cavalese, proverà a raggiungere con le seguenti 14 azzurre scelte dal Ct Davide. Le 14 azzurre per ilPre-sono: Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari. Schiacciatrici: 17. ...

L'atleta azzurra Alessia Orro lascerà domani il ritiro della nazionale femminile die non prenderà parte al torneo di Qualificazione Olimpica di Lodz, nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali siano risultati negativi.

(Rosita Mercatante per iVolleymagazine.it) Non pronuncia le doppie e beve mate. Con rinnovata ambizione ha accolto i suoi quarant'anni accettando una nuova e impegnativa sfida. Parla e si comporta da ...
Oggi giovedì 14 settembre è il giorno dell'attesissima partita Italia-Francia agli Europei di pallavolo maschile 2023. Il PalaEur di Roma aprirà le sue porte ad EuroVolley alle 18 per la prima semifin ...