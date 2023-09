Pallanuoto | Coppa Italia | i gironi e il programma delle partite

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scatta lamaschile con la prima fase inda venerdì 15 a domenica 17 settembre. Nel primo round in acqua tredici squadre divise in un girone da cinque (a Camogli) e due da quattro squadre (a Monterotondo e Catania): le prime due classificate di ciascun concentramento...

Il Sabac è un'ottima squadra che anche l'anno scorso ha fatto un'ottima LEN, arrivando fino ai quarti di finale e in più giocherà in casa. Il Valis lo conosciamo, anche loro sono un buon ... Sorteggiati i giorni della LEN Euro Cup 2023/24 di pallanuoto, Ortigia sorteggiata nel Girone A insieme ai serbi del Vaterpolo Klub Sabac e del VK ...

Sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2024 di Pallanuoto, che vedranno la partecipazione dell'Italia nel maschile e nel femminile. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Netanya (Israele), sono stati sorteggiati i gironi del turno di qualificazione della Len Euro Cup 2023/24. L'Ortigia, testa di serie, è stata inserita nel girone A ...