Palermo | Corini | “Ascoli avversario ostico Siamo comunque pronti”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Riprende il calcio, dopo la sosta delle Nazionali. Fra i molti campionati alla ripresa, anche la Serie B è pronta a riaprire i battenti. Nelle gare delle giornate, quella fraed, che potrebbe dare una boccata di fiducia importante agli uomini di. Proprio il tecnico rosanero ha parlato in conferenza stampa. Le parole di: “E’ stata una sosta importante, ci ha permesso di lavorare con i giocatori arrivati sul mercato per integrarli. Ci sono mancati i nazionali e i due infortunati Roberto Insigne e Alessio Buttaro che proseguono il lavoro per tornare in squadra. E soprattutto cipreparati strategicamente sulla partita die sul prossimo mese che ci vedrà affrontare cinque partite compreso il turno infrasettimanale. “L’è ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447è soddisfatto di come ilha sfruttato la sosta ed è pronto per il ritorno in campo contro l'Ascoli. Il tecnico non sottovaluta l'avversario, che non è partito bene in B, perché 'ogni ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna al completo a Torretta, ma non tutti si allenano in gruppo. Per gli ultimi allenamenti prima della trasferta di Ascoli,ha ritrovato i giocatori che sono stati impegnati con le ...Indisponibili: Buttaro, Insigne Squalificati: / Tante conferme neldopo la brillante vittoria contro la FeralpiSalò .deve valutare la condizione fisica dei tre nazionali (Lund, Vasic ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' Vedodelpronto per il definitivo salto di qualità '. Queste le parole dell'ex calciatore Emiliano Bonazzoli, intervenuto su TMW Radio Piazza Affari per parlare dell'attuale stagione di B. ...

LIVE Ascoli-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta Mediagol.it

Palermo, Corini verso Ascoli: «Vogliamo la vittoria. Brunori Deve stare tranquillo» Giornale di Sicilia

Allenamento mattutino oggi per il Palermo guidati da Eugenio Corini. A Torretta la squadra ha svolto un'attivazione e mobilità, un'esercitazione.PALERMO – Si torna in campo. Il Palermo è ormai pronto alla trasferta di Ascoli dopo il weekend in cui la Serie B si è fermata per gli incontri delle nazionali. Periodo, questo, durante il quale ...Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ascoli. Ecco le parole del tecnico rosanero: «A me piace giocare bene a calcio, ma bisogna guardare le partite. Il ...