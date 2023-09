Pagelle Italia-Francia 3-0 volley | Lavia e Romanò i migliori | Giannelli in versione champagne

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023)3-0Alessandro Michieletto, 8,5: poco appariscente, non viene servito con continuità, ma quando attacca mette a segno quasi sempre dei palloni cruciali. Sa esaltarsi come forse nessuno nella lotta, come testimonia l’ace realizzato sul 22-20 nel terzo set. In ricezione è solido, in difesa addirittura straordinario e piazza anche 2 muri. I 9 punti complessivi sembrano quasi riduttivi per raccontare una partita da campione totale. Simone, 9: un capitano in. Ha letteralmente regalato magie, su tutte un magistrale tocco di seconda di pura classe sul 20-15 nel terzo set. Sottile il confine tra coraggio e follia quando ha dato fiducia ai giovani Mosca e Sanguinetti, venendo spesso ripagato. Inoltre, come di consueto, ...