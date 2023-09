Padovan | «Inter-Milan | lancerei Frattesi! Inzaghi non dovrebbe…»

(Di giovedì 14 settembre 2023)porta con sé tante aspettative: Giancarloha detto la sua opinione e ha fatto riferimento anche allo stato di grazia di Davide Frattesi. AVVINCENTE ? Giancarlo, a Sky Sport, ha parlato di quello che si aspetta dal Derby tra: «o avrà un grande derby. Sarà un bel big match e inizierà già a dire qualcosa. Bisognerà capire chi poi inseguirà leesi. Ma in ogni caso è ancora presto. Penso che il derby sarà avvincente. L’vince molto i contrasti e dà poche possibilità agli avversari di avvicinarsi alla propria porta.poi non attaccano alla stessa maniera ma sfruttano il campo largo. L’con gli esterni molto larghi, il ...

... di certo il Milan e l', a punteggio pieno e con prestazioni convincenti, che dopo la sosta si ... da parte del giornalista Giancarlo, che a 'Radio Punto Nuovo' ha tratteggiato un momento ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo, direttore di Calciomercato.com: "Con Kim in campo, il Napoli non avrebbe perso con la ...vedrà Milan ed...... Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Oristanio(3 ... COM PER IL COMMENTO DEL DIRETTORE GIANCARLO... ha continuato, la sua volontà 'di togliersi molti sassolini dalle scarpe, a cominciare dall'per finire proprio alla Juventus'. Inoltre perGiuntoli ha fallito anche l'operazione in ...

Padovan: “Napoli senza idee, Garcia finito e pensionato. Inter e Milan però…” fcinter1908

Padovan: “Inter un po’ meno forte ma più squadra. Inzaghi, messaggio alla società” fcinter1908

Il noto giornalista sportivo di SKY Sport, Giancarlo Padovan, durante un intervento a Radio Napoli Centrale, ha condiviso le sue opinioni riguardo alla prestazione del Napoli contro la Lazio, ...Il giornalista di SKY Sport ha analizzato: 'Il tentativo di ribaltare la partita solo mettendo attaccanti è un metodo un po' disperato'.A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky: "Napoli-Lazio La squadra ha perso equilibrio e ha concesso troppo alla Lazio. Al di là de ...