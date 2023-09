Padovan critica il Napoli | “Inorridito dagli ultimi 15 minuti contro la Lazio”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il giornalista di Sky Sport, Giancarlo, si è soffermato sulla prestazione della. Il noto giornalista sportivo di SKY Sport, Giancarlo, durante un intervento a RadioCentrale, ha condiviso le sue opinioni riguardo alla prestazione della, sottolineando la sua preoccupazione per gli15della partita. La squadra partenopea ha perso equilibrio e ha concesso troppo spazio allache, nonostante leversie legate ai gol annullati, ha avuto numerose occasioni per vincere la partita e chiuderla prima. Tuttavia, ciò che più ha suscitato le sue critiche sono stati i cambi effettuati ...

Padovan: ''Juan Jesus ex calcioTore''. Poi ''distrugge'' Garcia Sport Napoli News

Castel Volturno, Zielinski torna nel gruppo: gli ultimi aggiornamenti ... Sport Napoli News

"Allenatore finito e pensionato": bocciato senza appello l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia. Ecco tutti i dettagli ...L’Inter ha cambiato molto in attacco con tre giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione. Secondo Padovan, le perplessità sono più che fondate nonostante Thuram stia ben impressionando in coppia c ...L’Inter ha cambiato molto in attacco con tre giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione. Secondo Padovan, le perplessità sono più che fondate nonostante Thuram stia ben impressionando in coppia c ...