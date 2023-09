Ospedale di Sant’Agata dei Goti | il movimento civico attacca De Luca e il ‘San Pio’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del ‘per l’’, relativo alla problematica del P.O. Sant’Alfonso Maria De’Liguori diDe’. Di seguito la nota. “Desi è fermato aDe’. Al Governatore dei miracoli, quello in provincia di Benevento non è riuscito. Così il P.O. Sant’Alfonso Maria De’ Liguori resta una struttura vacante. L’Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, sito inDe’(BN), aperto nel marzo 2010 come riferimento per un territorio di cerniera fra le province di Benevento, Caserta, Avellino e Napoli; nato come struttura ad alto standard tecnologico e con i requisiti di sicurezza ...