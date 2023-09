Oroscopo Paolo Fox venerdì 15 settembre 2023 | Cancro stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’diFox per oggi,15Ariete Se una persona si comporta in maniera troppo gelosa con te potresti anche decidere di non vederla per un po’. Toro Giove, ancora nel segno, permette di risolvere i problemi personali o familiari che ti hanno tenuto sotto pressione per mesi. Gemelli Giornata che ancora al mattino risulta essere faticosa. Soluzioni nel pomeriggio.Sei più pensieroso del solito per il lavoro, Marte contro parla di momenti di stanchezza. Devi recuperare. Leone Avrai attorno più persone del solito, attenzione che non ci sia in mezzo a queste un opportunista. Vergine Se lavori a contatto con una persona che non capisce le tue idee potresti arrabbiarti in serata. Bilancia Porta avanti le tue idee senza fermarti, ...