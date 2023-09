Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023 | tappa di oggi | Evenepoel trionfa in solitaria | 2° Caruso

(Di giovedì 14 settembre 2023) Partenza da Pola de Allande, arrivo a La Cruz de Linares dopo 179 km: la diciottesimadella, con un nuovo arrivo in salita, viene vinta dal belga Remco, alfiere della Soudal – Quick Step, che va in fuga e stacca tutti i compagni prima di imporsi insull’ascesa finale. Il leader della classifica generale resta il ciclista statunitense Sepp Kuss, della Jumbo-Visma, che si conferma al primo posto in classifica generale con 17? di vantaggio sul compagno di squadra danese Jonas Vingegaard, secondo. Terza piazza per un altro corridore della Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, a 1’08” dalla vetta Al traguardo il miglior italiano è Damiano, della Bahrain Victorious, secondo a 4’44”, anch’egli facente parte della fuga ...

