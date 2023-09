Orbán incontra Meloni a Budapest | “Dobbiamo parlare di molte cose

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dal nostro inviato a. “Non vedo l’ora che arrivi Giorgia.di”, dice al Foglio Viktormentre si aggira con la sua cravatta verde, scortatissimo, nel salone del museo delle Belle arti, dove tra costumi magiari e cori di voci bianche sta per iniziare il quinto congresso della famiglia. La premier italiana parlerà per prima, tenendo un discorso in inglese. Poi toccherà al primo ministro ungherese che la leader dei conservatori vuole portare nel suo gruppo, Ecr, in vista del voto di giugno. I due si rivedranno al termine dell'evento, per una colazione di lavoro al Palazzo del governo di. L’altro capo di governo iscritto aè quello serbo, ma c’è anche il vicepresidente della Tanzania Isidoro ...