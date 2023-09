Operai caduti in una cisterna | uno morto un altro grave in ospedale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ancora una volta morti sul lavoro: uno èe uno è indopo un incidente in unadi vino a Rai di San Paolo di Piave, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto nella ...

Secondo una prima ricostruzione, i duesononella cisterna, che è profonda circa 20 metri, mentre stavano lavorando su una piattaforma aerea. La cisterna è a rischio esalazioni, e i ...Poco dopo le 15, secondo quanto emerso, duesarebbero stati colti da un malore dovuto all'inalazione di monossido di carbonio durante le operazioni di pulizia di una cisterna. Per uno dei due, ...Oggi pomeriggio (14 settembre) verso le 14, i duesonodentro una vasca con autoclave nella cantina trevigiana, colti improvvisamente da un malore. Stando alle prime informazioni, a ...Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, subito dopo aver appreso dell'incidente accaduto nella cantina Cà di Rajo di San Polo di Piave, dove duesonoin una cisterna a ...

Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14:10, nella cantina Ca' di Rajo a San Polo di Piave (Treviso), dove due operai sono caduti all'interno di una cisterna e uno ...