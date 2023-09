Onu | ' in Libia la maggior parte dei morti poteva essere evitata'

La maggior parte delle migliaia di vittime provocate dall'alluvione nellanordorientale si potevano evitare. E' quanto ha sostenuto il capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale dell', ...La maggior parte delle vittime provocate dall'alluvione nellanordorientale si sarebbe potuta salvare, se non ci fosse stata disorganizzazione tra i sistemi ...meteorologica mondiale dell', lo ...... ha dichiarato Petteri Taalas durante un briefing per la stampa a Ginevra, puntando il dito contro la disorganizzazione legata all'instabilità politica che affligge la. . 14 settembre 2023Continuano a emergere i corpi delle vittime in, dove le inondazioni causate dalla tempesta Daniel sabato notte e la rottura delle dighe che ... La paura delle epidemie - Intanto l'lancia l'...

Giovedì, 14 settembre 2023 - A Derna, in Libia, si temono oltre 20mila morti. La maggior parte delle migliaia di morti causate dalle inondazioni nell'est della Libia "poteva essere evitata", ha dichiarato giovedì il capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.