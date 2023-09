commenta Arrestato il complice del killer delladi Foggia. I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di ... è accusato die rapina ed è stato ...È quanto emerso durante le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, che, dopo avere arrestato il 2 settembre scorso il presunto autore dell'della, hanno ...... hanno consentito di raccogliere concreti elementi di reità nei confronti dell'arrestato, accusato di avere indicato la tabaccheria da rapinare all'autore materiale dell'- un 43enne ...uccisa: il bracciante che ha confessato l'era stato espulso, ma non c'erano posti nel Cpr. Nel 2017 in carcere per rapina 03 Settembre 2023

Tabaccaia uccisa a Foggia: arrestato il complice dell'assassino FoggiaToday

Omicidio tabaccaia a Foggia, carabinieri arrestano complice killer TGCOM

Arrestato il complice del killer della tabaccaia di Foggia. I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per la ...Tabaccaia uccisa a Foggia, preso anche il complice. Si sarebbero messi d'accordo per mettere a segno una serie di rapine e quella alla tabaccheria in via Marchese De Rosa a Foggia compiuta il ...In mattinata i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per la ...