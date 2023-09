Olivia Rodrigo in concerto a Bologna | data e biglietti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena dil’unica tappa italian del tour mondiale Guts, aperta la registrazione per l’accesso aiha annunciato il suo attesissimo tour mondiale Guts, con un’unica imperdibile tappa italiana il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di. Il tour dell’artista multi-platino e vincitrice di tre Grammy sarà in supporto del suo secondo album in studio, Guts, pubblicato l’8 settembre da Virgin Records/UniversalMusic Italia con grande clamore da parte della critica. Prodotto da Live Nation, l’imponente tour globale prenderà il via venerdì 23 febbraio 2024 a Palm Springs, in California, presso l’Acrisure Arena, con tappe in tutto il Nord America e in Europa, tra cui Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi,e molte ...

ha annunciato oggi il suo attesissimo tour mondiale GUTS , con un'unica imperdibile tappa italiana il 9 giugno 2024 all'Unipol Arena di Bologna . Il tour dell'artista multi - ...Che spavento! La reazione di Selena Gomez alla performance diai Video Music Awards è già diventata ...Aziende come WhatsApp stessa, Netflix , Mercedes AMG , riviste e giornali come Billboard , attori, cantanti e VIP vari come Katrina Kaif ,, Mark Zuckerberg , David Guetta , ...... la versione più mainstream del genere che ha avuto la sua massima popolarità negli anni Ottanta e sta vivendo un ritorno sulle scene grazie a personaggi delle nuove generazioni comeo ...

Olivia Rodrigo, nuova popstar Il Post

Good 4 Us: Olivia Rodrigo sta per arrivare in Italia! Ecco tutte le info sull'attesissimo concerto e, soprattutto, cosa fare per riuscire ad avere i biglietti. A pochi giorni di distanza dall'uscita ...Che spavento! La reazione di Selena Gomez alla performance di Olivia Rodrigo ai Video Music Awards è già diventata virale ...Per accedere alla vendita occorre registrarsi su oliviarodrigo.com entro domenica 17 settembre alle 23. Chiusa la procedura, i fan saranno selezionati in maniera casuale riceveranno un codice che ...