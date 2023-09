Oggi si ricomincia a drogare? | vergogna al Gf | verso la prima squalifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) La nuova edizione del Grande Fratello - il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - continua a far discutere. Dopo le lamentale da parte degli autori e le bugie raccontate da Angelica Baraldi, è scoppiato anche il caso Paolo Masella. Il macellaio sembra trovarsi in una posizione a rischio di possibile. La ragione sta nel fatto che né il pubblico a casa né la produzione sembrano gradire il suo comportamento né il tono di alcune delle sue affermazioni, soprattutto quando ha trovato il modo di scherzare sulla droga e sull'atleta olimpico Alex Schwazer. Lo sportivo ha iniziato ad allenarsi al Gf in vista delle Olimpiadi del prossimo anno. Durante una seduta di allenamento Masella ha pronunciato una frase piuttosto infelice. "si?", ha detto Paolo mentre guardava l'atleta ...