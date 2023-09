Offese al Kosovo | Rrahmani difende il suo popolo | spunta un messaggio spettacolare

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il difensore del Napoli e capitano del, Amir, si è schierato in difesa delkosovaro durante la sfida con la Romania. Nel corso della partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Romania e, si è verificata una situazione di grande tensione sugli spalti, quando alcuni tifosi rumeni hanno intonato cori contro ilal 16º minuto di gioco. Amir, il capitano dele difensore del Napoli, ha deciso di prendere posizione in risposta a questi eventi. Durante la partita, l’atmosfera è diventata tesa a causa dei cori offensivi provenienti dalla tifoseria rumena, che hanno portato al lancio di alcuni fumogeni, petardi e addirittura l’esposizione di uno striscione. Questi episodi hanno costretto una breve sospensione del match, che ...

aldi Rrahmani in Romania: gara interrotta. L'episodio". Caos e tensione a Bucarest, con la sfida tra Romania esospese per circa 40 minuti dalla UEFA per i cori nazionalisti ...Calci, schiaffi,e spintoni per futili motivi con scene di violenza registrate sotto gli ... giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e, da alcuni anni faccio parte della ...aldi Rrahmani in Romania: gara interrotta. L'episodio". Caos e tensione a Bucarest, con la sfida tra Romania esospese per circa 40 minuti dalla UEFA per i cori nazionalisti ...

Offese al Kosovo di Rrahmani in Romania, gara interrotta: la ... ROMA on line

Il Mattino: "Offese al Kosovo di Rrahmani in Romania: gara interrotta. L'episodio" Torino Granata

E' sbottato sui social, e non solo, il giocatore granata Vojvoda dopo i fatti "politici" successi ieri nel match tra Albania-Kosovo, finita 2-0. “Romania, vergognatevi ...Caos e tensione a Bucarest dove la Uefa è stata costretta a sospendere per quaranta minuti la gara tra Romania e Kosovo per i cori nazionalisti degli ultras di casa. I Balcani sono da ...Mergim Vojvoda, terzino del Torino e della nazionale del Kosovo, ha parlato dopo i fatti accaduti ieri durante il match contro la Romania Mergim Vojvoda, terzino del Torino e della nazionale del Kosov ...