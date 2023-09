Nuovo blitz interforze a Caivano | in campo oltre 400 uomini

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina all’alba acon l’impiego di400 operatori delle diverse forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza che stanno operando all’interno del ‘Parco Verde‘. Al lavoro anche i reparti specializzati. L’intera attività è controllata dall’alto da un elicottero della polizia e uno delle Fiamme Gialle. “Mai più piazze di spaccio, mai più stese, siamo stanchi“. È quanto hanno chiesto con una preghiera i fedeli della parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde diche nella serata di ieri si sono ritrovati in chiesa per un incontro di preghiera presieduto dal parroco, don Maurizio Patriciello. “Libera, Signore, la nostra comunità dai flagelli della violenza, della droga“, hanno ...

AGI -servizio ad 'alto impatto' della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in corso nel 'Parco Verde' di Caivano e nelle località limitrofe. Un servizio strutturato ...delle forze dell'ordine a Caivano , alle porte di Napoli. All'alba di giovedì 14 settembre polizia, carabinieri e guardia di finanza sono tornati in massa nel Parco Verde , nell'ambito ...interforze questa all'alba a Caivano. In campo oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, all'interno del Parco Verde. Al ...Caivano, servizio ad 'alto impatto': chiamati 400 agentiservizio ad 'alto impatto' della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in corso nel 'Parco Verde' di Caivano e nelle località limitrofe. Caivano operazione Alto ...

Caivano, nuovo blitz interforze: oltre 400 uomini in azione TGCOM

Nuovo blitz interforze a Caivano, in campo oltre 400 agenti La Stampa

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - E' in corso, dalle prime luci dell'alba, un ulteriore servizio ad "alto impatto" della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carab ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...A due settimane dalla visita della premier Giorgia Meloni, a poco più di una settimana dal primo maxi blitz interforze ad alto impatto, a pochi giorni dalle stese che erano state interpretate come una ...