Novità da Castel Volturno | Garcia esulta | che notizia per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilprepara il tour de force che inizierà sabato prossimo con il Genoa. Gli azzurri di Rudisono al lavoro al Konami Center. Sette gare nel giro di 22 giorni, questo il programma delper il primo blocco di gare italiane-europee, divise tra Serie A e Champions League. Rudista lavorando con quasi la totalità del gruppo a pieno regime, Matteo Politano a parte, vittima di un’elongazione al soleo in nazionale. Il report L’esterno ex Inter, tra i migliori in questo avvio di stagione partenopeo, sarà out per almeo una decina di giorni. Nonostante ciò, sono varie le frecce a disposizione nell’arco del tecnico francese, che sta man mano recuperando i nazionali, rientrati ormai pienamente dagli impegni con le proprie selezioni. Mario Rui al lavoro, pssobile maglia da titolare a Marassi – LAPRESSE – ...