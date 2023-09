“Notizia pessima e clamorosa” Caterina Balivo | ritorno difficile sugli schermi Rai

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo due anni di esilioè tornata alla Rai, unfortemente voluto dai vertici aziendali che le hanno affidato il posto di Serena Bortone l’addio della quale non è stato particolarmente gradito al pubblico. Per avere un’idea basta dare uno sguardo ai commenti lasciati sui social. Scrive un’utente: “Tanto per chiarire, avendo letto quello che hai detto al Messaggero a proposito di Serena Bortone, non è una “che appartiene a questa o quell’area politica”, bensì una giornalista anzitutto con un notevole livello culturale. >“Oddio, ma chi sono?”. GF 2023,irruzione nella casa: concorrenti paralizzati e scioccati. “Si sono portati via tutto…” (FOTO E VIDEO) “Il che già la pone anni luce avanti rispetto a te, ma soprattutto una capace di affrontare qualsiasi, e ripeto qualsiasi, tipo ...

Ladella sua morte a gennaio fu un duro colpo da mandare giù soprattutto per i genitori che ... Tra unarelazione e l'uccisione di qualcuno ci passa certamente un abisso. Ecco perché ...... con quattro punti in quattro partite e dopo la delusione dei mancati rinforzi in difesa e in attacco nelle ultime ore del mercato, per Andrea Pirlo arriva unaanche dall'infermeria. ...Sette mesi di pausa sono un'eternità per gli appassionati di football americano, ma la buonaè che l'NFL è tornata e fino a febbraio ci farà compagnia ogni settimana. Quest'anno sarà il ...Ieri il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong - un, è arrivato in Russia a bordo del suo treno blindatissimo , del quale da anni si favoleggiano i lussi e gli eccessi inaugurati dal padre Kim Jong -...

Notizia pessima per la Tesla, l’hanno scovata davvero: è una situazione imbarazzante Mondo Fuoristrada

Il vertice Kim-Putin è una pessima notizia per l’Ucraina (e non solo) Tempi.it

Tomb Raider I-II-III Remastered è stato annunciato per Nintendo Switch durante il Direct di oggi, con tanto di trailer e data di uscita: ecco quando arriverà.Milano, 14 set. (askanews) - Le principali Borse europee hanno ingranato la marcia alla luce delle decisioni emerse dal meeting odierno della Bce ...ma tutti capiscono come sparare all’interno dei nuclei dove vivono le persone è assolutamente impossibile - continua il sindaco di Maccagno - il rischio è di combinare un pasticcio ben peggiore del ...