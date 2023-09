Non solo armi | cosa c’è dietro all’incontro tra Kim e Putin

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 settembre 2023) Semplice convergenza di interessi o primo passo all’interno di una profonda e strutturata cooperazione tra i due Paesi pariah del sistema internazionale? Non è ancora chiaro quale di queste sia la dinamica che abbia spinto il leader nordcoreano Kim Jong Un a recarsi nella Federazione Russa per un incontro vis-a-vis con il presidente russo Vladimir. Ma quel che è certo è che quella di Kim non sia stata soltanto una visita di cortesia. L’incontro avvenuto nelle scorse ore (nella tutt’altro che casuale location del cosmodromo di Vostochny) non arriva come un fulmine a ciel sereno. Sin dai primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina la Corea del Nord si era schierata a favore della Russia, accusando gli Stati Uniti e la loro “prepotente politica egemonica” di essere la causa recondita di questa guerra, opponendosi pochi mesi dopo risoluzione delle Nazioni Unite ...