Non risponde | Schlein nervosa in diretta | la domanda che la imbarazza

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ellyè apparsa in palese difficoltà nel corso dell'intervista a Otto e Mezzo con Lilli Gruber e Massimo Giannini. La segretaria del Pd è apparsa in imbarazzo su alcuni temi, soprattutto sull'immigrazione, le spese militari e l'abolizione del jobs act. L'esordio non è stato dei migliori con la Gruber a chiedere se la soluzione alla denatalità sono le porte aperte ai migranti. Su questo punto laha schivato la risposta parlando della Bossi-Fini con la Gruber impegnata a ripetere "non mi stando". Ma il vero scontro si consuma sulla spese militari e la quota del 2 per cento del Pil. La Gruber chide più volte: "Lei è favorevole?". Lasi esibisce in una supercazzola citando il cancelliere tedesco Scholz e le decisioni prese a Berlino. La Gruber insiste: "Non citi Scholz mi dica cosa ...

mancano anche intrighi d'amore che, oltre a Meloni e Modi, vedono coinvolto il premier inglese ... Frustrato e ormai solo, per vendetta Modicon tanto di ginnastica e yoga. Già a marzo ...... chilavora in sicurezzapuò collaborare con Rfi . La revoca formale degli appalti è stata ... si chiama Antonio Massa chedi reati aggravati da dolo eventuale e che quella notte diede ...... e come un amministratorea tali sfide. Barbarito racconta sia i momenti di successo sia quelli in cuiè possibile soddisfare le richieste dei cittadini, offrendo un ritratto sincero di ...... la Slovenia resta pericolosa QUARTO SET: Time out Polonia QUARTO SET:molla la Slovenia, 22 - 19 QUARTO SET: Risale la Polonia, 21 - 15 QUARTO SET: 18 - 15, time out Polonia QUARTO SET:...

Resistenza antimicrobica. Report Ocse: una infezione su 5 non ... Quotidiano Sanità

Elly Schlein, la domanda che la imbarazza dalla Gruber: "Non risponde" Liberoquotidiano.it

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella giornata di giovedì, il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, ha approfondito il tema legato al calciomercato della società biancorossa, nei ...I vescovi dell'Ucraina tornano in patria rassicurati. Papa Francesco non è filorusso ma sta dalla loro parte. Dopo una settimana a Roma trascorsa tra riunioni, incontri in curia e un ...Sul blog del garante un articolo non firmato evidenzia: “un’incapacità di comprendere appieno le informazioni condivise” ...