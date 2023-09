“Non ci credo!” Antonella Clerici voleva fare la sorpresa e l’hanno fatta a lei | in lacrime appena vede l’ospite

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ancheè tornata in tv dopo la pausa estiva. Ed è tornata nello studio dell’amatissimo programma di cucina che va in onda su Rai1, È sempre mezzogiorno. Nella scorsa puntata aveva annunciato una grandeper il pubblico, senza aggiungere troppo e sì, giovedì l’ha svelata. Ma è finita con l’esserelei. Andiamo con ordine. Laper i telespettatori è che quest’anno per la prima volta anche lei cucinerà dietro il famoso bancone e avrebbe iniziato proprio oggi. Così, sul finire della puntata di È sempre mezzogiorno la conduttrice si è messa il grembiule per accingersi a preparare il primo piatto che aveva pensato di cucinare quando una musica l’ha interrotta. E dopo aver sentito la voce registrata di Anna Muroni che le ricorda di lavarsi le mani ha esclamato: “Oh ...

saremo competitivi come altrove, ma mi aspetto che saremo tutti più vicini . Le novità del circuito Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in ...che i Vigili del fuoco possano essere un giorno degli eroi e il giorno successivo dei pericolosi complottisti che mettono in pericolo gli italiani. Lasciamo che tutti i soggetti tecnici ...Noila attaccheremo perché con lei al governo gli sbarchi raddoppiano, ma perchéche stia commettendo un errore strategico, cioè occuparsi dei confini esterni, tema che necessità di una ......possiamo attardaci su politiche retrò, il milione e 200 mila posti di lavorooccupati,... 'Il voto in condotta è importante anche per dare autorevolezza ai docenti:molto al loro ...

F1:dubbi Sainz, a Singapore non credo saremo veloci come a Monza Agenzia ANSA

Motogp, Marini: “Marquez in Ducati Non credo lascerà Honda” Quotidiano Sportivo

È andata così. Poi una battuta proprio sullo Special One che lo allenò al Chelsea: “Arrivando dall’Academy, avere come primo allenatore José è stato difficile, non credo vedessimo le cose allo stesso ...In tutti i romanzi l’incontro con i propri doppi, i doppelgänger, rappresenta il segno che la vita del protagonista sta per essere sconvolta: il sosia gli mette contro amici e colleghi, distrugge la ...Mara Venier in conferenza stampa annuncia che "questa sarà la mia ultima edizione di Domenica In, questa volta è vero. Lo so ...