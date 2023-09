Non avrai mai mia figlia | la recensione | un drammatico thriller da una storia vera

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ladi Nonmai mia, film dove la protagonista è vittima di uno stupro e denuncia il suo violentatore, dando inizio a una battaglia legale che porterà all'emanazione di una nuova legge federale specifica. Amy e la sua migliore amica Letty stanno trascorrendo la serata ad un party, dove fanno la conoscenza di Demitri, un ragazzo apparentemente perbene e affascinante. Questi a fine serata chiede ad Amy se possono uscire di nuovo insieme, ma lei rifiuta cortesemente la proposta. Qualche ora più tardi lui fa irruzione in casa sua e la aggredisce brutalmente, violentandola per poi sparire nel nulla. All'arrivo della polizia Amy denuncia lo stupro ma non sarà così semplice far condannare il colpevole. Come vi raccontiamo nelladi Nonmai mia, ...