No | i stupratori non possono essere difesi Anche se sono nostri amici

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quando non c’è la colpevolizzazione della vittima, ecco che spuntano gli attenuanti per il carnefice. L’attenzione si sposta sulle intenzioni che trovano le più diverse e paradossali giustificazioni. Perché quel “Bravo ragazzo”, che spesso viene definito tale daglie dai familiari, ha commesso il più meschino dei reati. E nessuna reputazione pregressa, né tanto meno un legame sentimentale, può scagionare uno stupratore. Eppure accade. Succede ogni giorno nelle aule dei tribunali, tra i commenti dell’opinione pubblica, persino tra le dichiarazioni di personaggi pubblici e celebrities. I riflettori si accendono sul carnefice, lasciando in preda all’oblio la vittima, colpevole solo didonna. Perché poi si sa che se c’è qualcuno da sacrificare, quel qualcuno è una donna. Quella dissoluta, provocatrice e peccatrice, quella ingenua o quella ...