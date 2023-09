(Di giovedì 14 settembre 2023) Ancora un rialzo dei. La Bce prosegue sulla stessa linea seguita finora e delude chi si attendeva una pausa nel rialzo deidi interesse. L’Eurotower ha stabilito unaumento di un quarto di punto percentuale, così il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 4,50% e quello sui depositi al 4%, mentre per i prestiti marginali siamo al 4,75%. Per la Banca centrale europea, guidata da Christine Lagarde, l’inflazione continua a scendere ma si attende che rimanga “troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”. Un film già visto, insomma, con le stesse parole già usate negli scorsi mesi dalla Bce per giustificare i rialzi. La Bce ri: l’inflazione scende meno del previsto Il Consiglio direttivo della Bce ribadisce di voler raggiungere ...

Niente cambio di passo: la Bce alza di nuovo i tassi d'interesse

