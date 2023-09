Nevi “La rivoluzione liberale ancora più attuale del ' 94”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia penso che debba interrogarsi da qui al prossimo congresso, che abbiamo intenzione di celebrare a marzo, per capire bene quale linea politica adottare per il futuro. E'il messaggio che Silvio Berlusconi lanciò nel 1994, la famosa? Noi pensiamo che oggi siapiùche nel 1994”. Così Raffaele, portavoce di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“Oggi abbiamo un problema, abbiamo meno risorse pubbliche, l'Italia è un Paese che a causa del debito pubblico ha delle difficoltà di bilancio. Quindi come se ne esce? Noi pensiamo a tutto il tema della partecipazione del privato alla vita e alla gestione dello Stato, alla gestione dei ...