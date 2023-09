“Nessun tetto compensi per manager” | la conferma di Soldi Rai

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 settembre 2023) In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la presidente della Rai, Marinella, che ha affrontato vari argomenti Negli ultimi giorni si è parlato molto di lei. Soprattutto per una vicenda che ha comunque fatto discutere il nostro Paese. Per la prima volta nella storia, infatti, una italiana è entrata a far parte nel Consiglio di amministrazione della ‘Bbc‘. Ad essere scelta, da come avete ben potuto intuire, è stata proprio Marinella. La stessa che ha espresso tutta la sua soddisfazione in merito a questo grande raggiungimento della sua carriera lavorativa. La presidente della Rai, Marinella(Ansa Foto) Notizie.comIn una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha voluto affrontare vari temi ed argomenti. In particolar modo in questa sua nuova avventura che, per la presidente della Rai, è ...