Nei Suoni dei Luoghi a Nova Gorica 14 settembre e Udine 15 settembre

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 settembre 2023) Prosegue nell’ambito del festival Neideiil ciclo di concerti transfrontalieri in avvicinamento a Go! 2025e Gorizia Capitale Europea della Cultura. Giovedì 14(inizio alle 20.00) riflettori accesi sulla suggestiva venue del Castello di Kromberk di, teatro del concerto che, come per gli altri appuntamenti del ciclo, vedrà protagonisti musicisti italiani e sloveni. Per l’occasione le giovani musiciste slovene Rebeka Dobravec (pianoforte) e Tara Korica (violoncello), saranno affiancate dagli italiani Hanna Schmidt (violino), Riccardo Penzo (violino) e Christian Iacuzzi (clarinetto), per presentare al pubblico un programma con musiche di Haydn, Mozart e Beethoven. Il concerto, organizzato in collaborazione ...