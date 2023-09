Negramaro | il nuovo singolo è con Fabri Fibra

(Di giovedì 14 settembre 2023) In uscita il 15 settembre Venerdì 15 settembre esce “Fino al giorno” (Sugar Music), ildeiche li vede per la prima volta insieme a. Il brano è il primo estratto del prossimo album di inediti dei, in uscita nel 2024. La canzone – prodotta da Davide Simonetta e Giuliano Sangiorgi, e scritta dallo stesso Giuliano insieme a– è un mix esplosivo che vede il timbro rock della band fondersi con la voce di Giuliano e le barre di. «Sono solo uno tra i tanti / Sono solo un uomo e scoppio / Se non c’è’ uno scopo soffoco se resto sotto» rappa, raccontando una condizione esistenziale di insofferenza che cerca e trova ...

