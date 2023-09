Nazionale femminile | Gravina | “Soncin ha bisogno di tempo e fiducia”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “ha voluto vestire l’azzurro fortemente, ma per fare bene abbiamodie chiediamo che soprattutto quest’ultima venga riconosciuta da parte delle calciatrici che sono certo gli riconosceranno”. Così il presidente Figc, Gabriele, nella conferenza stampa di presentazione dicome nuovo ct dellaitaliana. “Vogliamo raddoppiare l’impegno. Il progetto sarà pluriennale e per questo sono anche contento di un’accoppiata importante con l’inserimento di Viviana Schiavi come vice. Abbiamo ringiovanito lo staff e speriamo si possa ricreare armonia nello staff e all’interno dello spogliatoio”. Poispegne le polemiche sulla scelta di un ct uomo spiegando che “il calcio è uno. ...

Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, su Luciano Spalletti, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della. "Lui è uno stacanovista in ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Soncin nuovo ct dellaitaliana. "Vogliamo raddoppiare l'impegno - ha ...Sabato 16 e domenica 17 settembre, un altro appuntamentoalla Bocciofila Auxilium di Saluzzo, con i campionati italiani individuali di petanque nelle categorie B maschili e, C e ...A margine della presentazione del nuovo ct dellaSoncin, il presidente Gravina parla anche delle prime settimane di SpallettiUn pareggio e una vittoria, per certi versi sofferta, per Luciano Spalletti nelle sue prime due uscite ...

Nazionale femminile, Soncin si presenta: «Zero preclusioni». Gravina: «La coppia con Schiavi la migliore» ilmessaggero.it

Nazionale Femminile: Alessia Orro non prenderà parte al torneo pre-olimpico Federvolley

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Soncin nuovo ct della nazionale femminile italiana. "Vogliamo raddoppiare l'impegno - ha ..."Spalletti è un perfezionista e sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo valore aggiunto".Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della nazionale femminile, su Luciano Spalletti dopo le prime due uscite degli ...