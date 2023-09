Nazionale di calcio femminile | inizia l' era Soncin | il debutto contro la Svizzera

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Voglio una squadra che abbia coraggio”. Andreaè il nuovo ct delladi. Tra otto giorni l’esordio in Nations Leaguela, martedì 26 settembre (ore 17.45, diretta su Rai 2) la prima "casalinga" in Abruzzo: al ‘Patini’ di Castel di Sangro gara...

Numeri da rinfrescare, magari già nel derby di sabato: il doppio impegno incontro Slovacchia e Lussemburgo (138 minuti complessivi) è servito a completare il rodaggio di inizio stagione ...Ci sarà un evento anche al Briamasco: si apriranno le porte dello stadio del Trento, per una partita tra una squadra di all stars - da Dida a Barzagli, da Zaccardo a Toni - e la...... presidente della Figc, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico dellafemminile, sull'esordio di Luciano Spalletti alla guida delladimaschile nelle prime ......concessa a Sportmediaset ha parlato anche della scelta di continuare con ilgiocato e con l'Union Berlino perché ha un obiettivo chiaro in mente: l'Europeo 2024 con l'Italia. LA- '...

Nazionale di calcio 2023 - Qualificazioni Europei: Italia - Ucraina - Video RaiPlay

TMW - Cairo: "Il calcio sia sostenibile. Ricci e Buongiorno in Nazionale Il ct è sovrano" TUTTO mercato WEB

'Ci sarà attenzione verso di lei come per le altre'.ROMA (ITALPRESS) - 'E' stata una prima settimana intensa e ci sarà attenzione verso tutto ...Il nuovo c.t. della Nazionale femminile: «Entusiasta, studierò per conoscere un mondo che ho visto solo dall’esterno. Voglio un’Italia determinata». Gravina: «Spiacciono i commenti ingenerosi» ...Gigi Riva ha parlato della Nazionale al sito 'Calcio Saudita': “Conosco Roberto e gli voglio molto bene, ma le sue dimissioni mi hanno lasciato perplesso. Per come sono fatto io ...