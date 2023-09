Nave da crociera incagliata in Groenlandia | falliti i tentativi di liberarla

E' ancora incagliata in Groenlandia ladaaustraliana Ocean Explorer, con 206 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Finora i tentativi per liberarla sono infatti falliti. Unada guerra danese è in ...Sulladaarenata sulle coste del parco nazionale Alpejord in Groenlandia tre passeggeri sono risultati positivi al Covid - 19. Lo ha comunicato l'operatore della, Aurora Expeditions al ...LadaOcean Explorer è incagliata da giorni tra i ghiacci, in Groenlandia, e non si riesce a fare ripartire. Lo racconta il Corriere della Sera . L'imbarcazione, con a bordo 206 passeggeri ,...Mosca ha affermato che le forze ucraine hanno lanciato 10 missili dae tre droni marini ... il sottomarino Rostov sul Don e la Minsk ed'assalto anfibio classe Ropucha. L'ordine ...

Nave da crociera incagliata in Groenlandia: a bordo più di 200 passeggeri, due hanno il Covid. I soccorsi non… la Repubblica

Nave da crociera Ocean Explorer incagliata in Groenlandia, falliti i tentativi di liberarla Adnkronos

E’ ancora incagliata in Groenlandia la nave da crociera australiana Ocean Explorer, con 206 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Finora i tentativi per liberarla sono infatti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Una nave da crociera con 206 persone a bordo è bloccata nella Groenlandia orientale, una regione remota dell'immenso territorio artico: lo ha annunciato la Difesa danese… Leggi ...