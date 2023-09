Nave da crociera incagliata | il destino della barca gigante in Groenlandia | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Ocean Explorer,dadi lusso con 206 passeggeri a bordo, rimasta bloccata nel Circolo Polare Artico, è stata dis. "Non ci sono stati feriti tra le persone a bordo, non c'è stato inquinamento dell'ambiente e non c'è stata alcuna rottura dello scafo", ha fatto sapere l'armatore, SunStone Ships, che ha sede a Copenaghen. "L'imzione sarà posizionata in un porto dove potranno essere valutati i danni e i passeggeri verranno riportati a casa in aereo". Ladasi eralunedì 11 settembre ad Alpefjord, nel Parco Nazionalenord-orientale, la riserva più a nord del mondo.