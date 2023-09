Nave bloccata in Groenlandia | fallito terzo disincaglio A bordo 3 positivi al Covid

Laè rimastalunedì nel parco nazionale di Alpefjord circa 1.400 chilometri a nordest di Nuuk, capitale del territorio autonomo danese. Tra le persone a bordo tre sono risultate ...Lada crociera Ocean Explorer è incagliata da giorni tra i ghiacci, in Groenlandia, e non si ... L'imbarcazione, con a bordo 206 passeggeri , è rimastalunedì 11 settembre e ancora non c'è ...Ma 'le cose non sono andate così', ha detto il Comando congiunto per l'artico dell'esercito danese confermando che laera ancorain questa situazione. A rendere il tutto ancora più ...Lada crociera Ocean Explorer è rimastatra i ghiacci del Nord - Est della Groenlandia con 206 passeggeri a bordo. La mastodontica imbarcazione lunga 104,4 metri e larga 18 metri si è ...

Nave bloccata in Groenlandia, tre casi Covid a bordo. Fallito il terzo tentativo di disincagliare l'Ocean Explorer L'annuncio arriva però dopo il terzo tentativo di sbloccare la nave fallito, e il ...L’incidente lunedì scorso, nessuno è in pericolo di vita. Inutili i tentativi di liberarsi grazie all’alta marea ...La Aurora Expeditions, la società che ha organizzato il viaggio della nave da crociera di lusso incagliata nei chiacci della Groenlandia, ...