Natalità | Orban | ' bene Meloni | ogni bambino abbia padre e madre'

In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della, sono aumentati i posti di ... Mentre l'influenza di Viktorappare in declino, Meloni sceglie di essere presente al summit ...Leggi anche Giorgia Meloni a Budapest, abbraccio conal summit sue famiglia "Oggi abbiamo l'opportunità importante di affrontare questioni chiave per l'agenda europea: famiglia e ...... dove è stata accolta dal presidente ungherese Viktor, la presidente del Consiglio Giorgia ... In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della, sono aumentati i posti di ...Quindi ha salutato con un abbraccio il primo ministro ungherese Viktor. Nell'agenda dei due leader è previsto un incontro bilaterale al termine dell'evento.

Giorgia Meloni da Orban, abbraccio tra i due leader al summit su natalità e famiglia di Budapest Adnkronos