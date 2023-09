Napoli | vele Scampia Pd | Acampora | “Partono i lavori | scelta coraggiosa del comune”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Iniziano inelledied il capogruppo del Pd, Gennaro, parla plaude all’iniziativa delcontro i tagli del governo Meloni “Da oggi al Lotto M disi prepara il cantiere che segnerà la tanto attesa rigenerazione delle. Un plauso a un’amministrazione che con coraggio non si rassegna ai tagli voluti dal governo e dalla destra, una decisione che conferma il massimo impegno per le periferie da parte del sindaco Manfredi, della giunta e della maggioranza in cui il Partito Democratico è con orgoglio il gruppo più forte”. Così in una nota Gennaro, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di.“Le attività, come ha assicurato l’assessore e vicesindaco Lieto, ...

Stamane oltre un centinaio di abitanti delle Vele di Scampia ha occupato simbolicamente il Pantheon per denunciare il vergognoso taglio delle risorse PNRR destinate al progetto di .... Nelle stesse ore in cui i comitati di Scampia di Napoli hanno occupato per protesta il Pantheon, a Roma contro il taglio dei fondi Pnrr destinati alla riqualificazione dell'area di Scampia a Napoli si prova ad accellerare sul ......operazioni che riguardano la fase di avvio del cantiere per la rigenerazione dell'area delle. ... Entro gli inizi di ottobre il Comune di Napoli comincerà anche le attività preliminari che ...

I manifestanti del Comitato a Roma per far sentire la loro voce. "Non vogliamo essere soltanto un'immagine per le foto" ...Circa cento abitanti delle Vele di Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, hanno occupato simbolicamente il Pantheon a Roma. Obiettivo, si legge in una nota, "denunciare il vergognoso ...Il comitato Vele ha occupato il Pantheon a Roma. In cento, partiti da Napoli, hanno realizzato il blitz di protesta chiedendo un incontro al ministro Fitto. «Giù le mani dai fondi ...