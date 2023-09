(Di giovedì 14 settembre 2023) INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Occhio che li vede, cuore che non duole: perché va bene pure così, un salutino e via, il tempo di chiedere "come va?" o "come è andata?", una chiacchieratina tutt'altro che ...

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Occhio che li vede, cuore che non duole: perché va bene pure così, un salutino e via, il tempo di chiedere "come va" o "come è andata", una chiacchieratina tutt'altro che ...Spero di riuscire a trovare il biglietto per andare allo stadio contro ilper sostenere i ... E pazienza se l'Europa non arriverà già quest'anno: il percorso tracciato è senzaquello ...Mourinho, tra aspettative e ilrinnovo Getty Images Quella del nuovo attaccante è stata la ... " Piaceva alma la Roma non voleva venderlo in Italia " . Un altro dei giocatori chiave ...DERBY A PRANZO - Nella prima parte del mercato, infatti, Frattesi è stato senzail protagonista delle trattative: Inter, Milan, Juventus, Roma e anche, tutte le principali squadre ...

Napoli, un dubbio per Garcia: Lindstrom o Elmas La situazione Corriere dello Sport

Gratteri conquista Napoli ma spacca il Csm: «Votiamo un simbolo» Il Dubbio

Politano potrebbe saltare la gara di Genova: serve cautela in vista del tour de force tra campionato e Champions ...Non andrà a Genova, De Laurentiis. Ma in Portogallo, per la prima di Champions di questa stagione, difficilmente sarà assente. Forse, arriverà all'ultimo istante, con un ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ...