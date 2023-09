Napoli | Stramaccioni | “Anche senza Spalletti gli azzurri sono i favoriti per lo Scudetto”

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’ex allenatore ed ora commentatore calcistico, Andrea, ha parlato in una intervista a Il Mattino. Ecco le sue parole, iniziando ovviamente dal: “ilresta un gradino sopra a tutti. Mi piacciono Inter e Milan. A seguire tutte le altre: le romane e la Juventus che non è a livello delle top come organico ma non ha le coppe. Eccellenti outsider posessere Fiorentina e Atalanta. Milan seria candidata allo? L’unica squadra che può realmente insidiare ilper quanto ha fatto vedere fino a oggi è l’Inter. Ha un modo di affrontare la gara opposto a quello che l’anno scorso le ha fatto disperdere tanti punti. E secondo me ha le potenzialità per poter ammazzare il campionato se ...

... a gennaio in Inter -e nella primavera 2022 in Inter - Roma. Una scelta per la ... in una gara che segna anche la prima volta di un commento a tre voci con Pardo, Ambrosini e. Ma ...Tra i Talent di Dazn pronti a inaugurare le live chat, anchee Ambrosini che daranno ...sarà disponibile nel weekend oltre che nel derby anche per Juventus - Lazio e Genoa -e ...... Genoa -e l'atteso derby di Milano tra Inter e Milan. Successivamente sarà disponibile per ... tra i talent di DAZN pronti a inaugurare la funzionalità, anchee Ambrosini che ...... Genoa -e l'atteso derby di Milano tra Inter e Milan. Successivamente sarà disponibile per ... tra i talent di Dazn pronti a inaugurare la funzionalità, anchee Ambrosini che ...

Stramaccioni: "Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a tutti per lo Scudetto" TUTTO mercato WEB

Napoli, senti Stramaccioni: “Scudetto Partenopei avvantaggiati. Insidiosa l’Inter” Mediagol.it

Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Inter e Udinese, ha rilasciato dichiarazioni sulla lotta scudetto. Per lui avvantaggiato il Napoli ...Andrea Stramaccioni, allenatore, ha parlato ai microfoni de 'Il Mattino' della lotta Scudetto: "Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a ...Andrea Stramaccioni non ha dubbi: "Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a tutti".