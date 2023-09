Napoli | Raspadori reclama spazio | Garcia pensa al ruolo di mezz’ala con il Genoa

Natan ha le potenzialità per giocare in Serie A"02/09/2023 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Image Sport nella foto: Luis Alberto - GiacomoA "1 Football Club", ......di minuti ha due ghiotte occasioni per il tris con Zaccagni e: l'esterno della Lazio calcia malissimo da posizione invitante dopo un tocco al centro di Zaniolo, l'attaccante del...... Diffidati: nessuno Altri: Calvani, Galdames, Ilsanker, Yalcin, Haps Società Sportiva Calcio... 68 STANISLAV LOBOTKA , 99 FRANK ZAMBO ANGUISSA , 77 KHVICHA KVARATSKHELIA , 81 GIACOMO, ...Ultime notizie : sono già rientrati, invece, Lindstrom, Zielinski e Lobotka, mentre oggi si uniranno al gruppo anche Meret, Di Lorenzo e. Ostigard e Kvaratskhelia sono rientrati a...

Giordano non ha dubbi: 'Il ruolo perfetto di Raspadori nel Napoli' AreaNapoli.it

Napoli: Raspadori mezzala, la nuova idea di Garcia Fantacalcio ®

E il suo calcio si sta iniziando già ad intravedere. Raspadori tra Nazionale ed il Napoli Ha due ruoli completamente diversi in queste due squadra. A Napoli ha davanti un fenomeno come Osimhen, ...L'attaccante del Napoli e della Nazionale sarebbe corteggiato da alcune importanti squadre del Vecchio Continente ...Il Napoli ha espresso tutta la vicinanza al capo della comunicazione del club, Nicola Lombardo, per la perdita della suocera.